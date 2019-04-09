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Президент Бразилии не исключает военное вторжение в Венесуэлу

Новости » Политика    09.04.2019 - 08:59
Президент Бразилии не исключает военное вторжение в Венесуэлу
Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару (wikipedia.org)

В ситуацию в Венесуэле могут вмешаться иностранные военные  

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможность военного вторжения в Венесуэлу в случае аналогичных действий американской армии. Об этом он заявил в эфире местного радио, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болсонару отметил, что в случае военного вторжения в Венесуэлу обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу с просьбой скоординировать действия бразильских властей по данному вопросу.

"Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей", - подчеркнул он.

Он также добавил, что в случае иностранного военного вторжения Венесуэлу охватит партизанская война, которую будут проводить сторонники Николаса Мадуро.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе анонсировал финальную стадию борьбы против президента Николаса Мадуро. По его словам, в ближайшее время должны начаться самые массовые акции за время протестов в стране.

Ранее также советник президента США Джон Болтон призвал президента Венесуэлы Мадуро прислушаться к оппозиции и уйти с должности.

 

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