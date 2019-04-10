ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Організація американських держав визнала представника Гуайдо

Новини » Політика    10.04.2019 - 04:09
Організація американських держав визнала представника Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (УНІАН)

За таке рішення проголосували 18 держав, визнавши таким чином владу опозиціонера Гуайдо

Рада Організації американських держав (ОАД) під час позачергового засідання проголосувала за визнання представника лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ОАД.

Відомо, що представником Гуайдо в ОАД став Густаво Тарра Брисеньо. За це проголосувало 18 держав, проти - дев'ять, утрималися шестеро, був відсутній один учасник ради.

Також таке рішення вже привітав державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Організація американських держав визнала представника Гуайдо

Нагадаємо, президент Бразилії Жаїр Болсонару висловився, що не виключає можливість військового вторгнення до Венесуели у разі аналогічних дій американської армії. 

Гуайдо, глава контрольованого опозицією Національних зборів і визнаний в якості законного глави Венесуели більшістю західних країн, закликав до проведення мітингів, щоб ознаменувати початок того, що він назвав новою хвилею "остаточних" акцій протесту щоб скинути Мадуро.

Хуан Гуайдо 23 січня  оголосив себе "виконувачем обов'язів президента". США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели та розширили список санкцій і тиск на президента Ніколаса Мадуро.

У Венесуелі знову розпродали запаси золота, - Reuters Гуайдо закликав до фінального етапу протестів в Венесуелі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Венесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся