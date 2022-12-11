Організатори державного перевороту у Німеччині купували зброю у Хорватії

Ультраправа група, яка об’єдналася навколо руху "Райхсбюргер" ("Громадяни Рейху"), виявилася пов’язаною з Хорватією, повідомляє видання. Це вдалося дізнатися через розслідування контрабанди зброї. Як підкреслюється в інформації, акцію придбання зброї, в тому числі для "Райхсбюргера", розкрила хорватська поліція та Управління з протидії корупції та організованій злочинності (USKOK). Згодом у спільній акції з німецькою поліцією було заарештовано десятки людей, зокрема громадян Хорватії. Крім того, було встановлено, що частина зброї, яку придбала ця група, мала використовуватися в Німеччині для ліквідації політичних опонентів правого спрямування.

Ключовим у розслідуванні став один із членів "Райхсбюргера" Александер Райхль, який у 2016 році також долучився до лав ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними, з яких стало відомо, що вони організували закупівлю автоматичних гвинтівок, пістолетів, коротких кулеметів, ручних гранат, дробовиків.

Загалом у Хорватії було заарештовано 16 осіб, яких, згідно з обвинувальним висновком USKOK, звинуватили у постачанні зброї Райхлю. Щодо самого Райхля, то його у 2020 році екстрадували до Німеччини, де разом з іншим хорватом Мартином М. і ще одним членом "Райхсбюргеру" визнали винними та ув’язнили.