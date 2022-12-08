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У банду, яка організовувала держпереворот у Німеччині, вербували через ясновидців, - ЗМІ

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Берлін, Четвер 08 грудня 2022 21:15
У банду, яка організовувала держпереворот у Німеччині, вербували через ясновидців, - ЗМІ Фото: у банду, яка починала держпереворот у Німеччині, вербували через ясновидців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час обшуків у обвинувачених у підготовці державного перевороту в Німеччині вилучили гвинтівки, пістолети, мечі, ножі, електрошокери, прилади нічного бачення та поліцейську табельну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Крім того, правоохоронці вилучили понад 130 тисяч євро готівкою, а також значну кількість золота та срібла.

За повідомленнями, група була поділена на цивільну частину, яка має внутрішню назву "Рада", та військову частину - "тіньовий уряд", який між собою називали "Нова німецька армія". Вогнища мережі були також сформовані в Баден-Вюртемберг, Саксонії та Тюрінгії.

До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один діючий військовослужбовець Бундесверу.

Серед членів мережі – представники різних професій. Також до мережі входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".

Раніше ми писали, що у Німеччині проводять масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

До екстремістського угруповання належали колишні та чинні політики, судді та інші чиновники. Також правоохоронці встановлюють, чи мають учасники організації зв'язку із Росією.

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