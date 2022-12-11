Организаторы государственного переворота в Германии покупали оружие в Хорватии

Ультраправая группа, объединившаяся вокруг движения "Райхсбюргер" ("Граждане Рейха"), оказалась связанной с Хорватией, сообщает издание. Это удалось узнать благодаря расследованию контрабанды оружия. Как подчеркивается в информации, акцию приобретения оружия, в том числе для "Райхсбюргера", раскрыла хорватская полиция и Управление по противодействию коррупции и организованной преступности (USKOK). Впоследствии в совместной акции с немецкой полицией были арестованы десятки человек, в том числе граждане Хорватии. Кроме того, было установлено, что часть оружия, приобретенная этой группой, должна была использоваться в Германии для ликвидации политических оппонентов правого толка.

Ключевым в расследовании стал один из членов "Райхсбюргера" Александер Райхль, который в 2016 году также присоединился к рядам ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). В начале 2018-го полиция Хорватии получила информацию, что Райхль покупал большие объемы оружия, оставшегося в стране после войны 1990-х годов, и переправлял его в Германию. В сотрудничестве с немецкой полицией было начато тайное расследование и записаны телефонные разговоры с подозреваемыми, из которых стало известно, что они организовали закупку автоматических винтовок, пистолетов, коротких пулеметов, ручных гранат, дробовиков.

Всего в Хорватии были арестованы 16 человек, которых, согласно обвинительному заключению USKOK, обвинили в поставке оружия Райхлю. Что касается самого Райхля, то его в 2020 году экстрадировали в Германию, где вместе с другим хорватом Мартыном М. и еще одним членом "Райхсбюргера" признали виновными и заключили под стражу.