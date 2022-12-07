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Екстремісти, які планували путч у Німеччині, хотіли створити свою "армію" і купували зброю

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Берлін, Середа 07 грудня 2022 16:10
Екстремісти, які планували путч у Німеччині, хотіли створити свою "армію" і купували зброю Фото: у Німеччині екстремісти планували створити свою "армію" після держперевороту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Екстремісти, які планували повалити владу у Німеччині, хотіли створити свою "армію". При цьому фігуранти купували зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Генпрокуратури Німеччини.

За даними слідства, учасники угруповання після захоплення влади хотіли створити (військовий) перехідний "уряд", а очолити країну мав один із лідерів екстремістів Генріх XIII, 71-річний член другорядного німецького дворянського роду. Саме він намагався встановити зв'язок із російськими офіційними особами. Росіянка Віталія Б. нібито допомагала йому в цьому.

Правоохоронці встановили, що членами угруповання були представники військової сфери, деякі з них у минулому активно служили у Бундесвері. Вони відповідали за захоплення влади за допомогою сили.

Екстремісти розпочали підготовку держперевороту з листопада 2021 року. З цього моменту учасники групи займалися набором нових членів, переважно працівників поліції та військових, закупівлею зброї та іншого обладнання, створенням захищених від перехоплення зв'язку каналів та ІТ-структур. Крім того, членів угрупування навчали стрілянини.

У Генпрокуратурі Німеччини наголошують, що екстремісти, які готували путч, не виключали вбивств.

Нагадаємо, у Німеччині провели спецоперації з викриття та затримання зловмисників, які готували держпереворот.

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