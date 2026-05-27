"Орєшніків" було два: Зеленський розкрив Трампу подробиці атаки РФ 24 травня

Масований обстріл Києва та наслідки удару

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, а також ракет повітряного, морського та наземного базування, де основним напрямком атаки став Київ.

Під час цього обстрілу ворог запустив загалом 90 ракет різних типів та 600 безпілотників, зокрема по столиці летіли ракети "Орєшнік", "Циркони" та інше озброєння.

Внаслівок атаки вибухи зафіксували абсолютно в усіх районах міста. Найбільших руйнувань зазнала Лук'янівка, де через прильоти спалахнули численні пожежі, вщент згоріли торгово-розважальний центр, місцевий ринок та постраждали житлові будинки.

Згодом фахівці зібрали всі залишки балістичної ракети "Орєшнік", використаної під час цієї атаки, причому обсяг знайдених уламків перевищив початкові очікування.

Усі зібрані частини передали на спеціальну експертизу для детального вивчення, хоча загальна ефективність цього удару новітньою російською зброєю виявилася низькою.