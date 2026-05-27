"Орешников" было два: Зеленский раскрыл Трампу подробности атаки РФ 24 мая

Массированный обстрел Киева и последствия удара

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования, где основным направлением атаки стал Киев.

Во время этого обстрела враг запустил всего 90 ракет различных типов и 600 беспилотников, в частности по столице летели ракеты "Орешник", "Цирконы" и другое вооружение.

В результате атаки взрывы зафиксировали абсолютно во всех районах города. Наибольшие разрушения понесла Лукьяновка, где из-за прилетов вспыхнули многочисленные пожары, полностью сгорели торгово-развлекательный центр, местный рынок и пострадали жилые дома.

Впоследствии специалисты собрали все остатки баллистической ракеты "Орешник", использованной во время этой атаки, причем объем найденных обломков превысил первоначальные ожидания.

Все собранные части передали на специальную экспертизу для детального изучения, хотя общая эффективность этого удара новейшим российским оружием оказалась низкой.