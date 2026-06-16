"Орешник" мажет на десятки километров: раскрыт ключевой дефект ракеты

Якобы новая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" имеет критический дефект системы наведения, из-за которого она промахивается мимо целей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные расследования аналитической компании Dallas Analytics .

Почему ракета промахивается по целям

Аналитики опубликовали внутреннюю переписку российских оборонных предприятий. Согласно документам, ключевая проблема "Орешника" связана с гироскопическим блоком ГУ-503 - советским авиационным прибором, который наспех адаптировали под новую ракету.

На гиперзвуковой скорости отклонение этого блока даже на полградуса приводит к промаху на десятки километров.

В письме от 18 марта 2025 года предприятие АО "МЗП" сообщило заказчику, что серийное производство ГУ-503 прекращено. Оборудование для его настройки разработано еще в начале 1970-х годов, большая часть его сломалась, а заменить технику нечем. Поэтому заводы вынуждены собирать ракеты без проверки точности гироскопов.

Давление российского диктатора Владимира Путина с требованием соблюдать сжатые сроки заставило производителей полностью отказаться от стандартных процедур контроля качества.

Экспертиза обломков сбитых ракет обнаружила на блоках ГУ-503 маркировку 2025 года. Это доказывает, что Россия так и не смогла разработать современную замену для советского прибора.

Путин пытается скрыть провал

Производственный коллапс заставил российские власти придумывать оправдание промахам. В мае 2026 года ракета "Орешник" попала по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

После этого Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что поражение гражданского объекта якобы было умышленным - "для удобства наблюдения за точностью".

Эксперты подчеркивают, что этим заявлением российский диктатор фактически признал: ракета до сих пор находится в стадии испытаний, несмотря на его заявления о запуске серийного производства.