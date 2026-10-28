Оренда житла з тваринами в Україні: чому найчастіше відмовляють власники

За даними опитування, 89% орендодавців звертають увагу на наявність домашніх тварин у претендентів на довгострокову оренду. При цьому 73% тих, хто шукав житло з улюбленцями, стикалися з труднощами: для 26% пошук був дуже складним, а для 47% - супроводжувався певними перешкодами.

Досвід оренди житла з тваринами мають 48% респондентів. Зокрема, 24% винаймали помешкання з котами, 14% - із собаками, а 11% - з іншими тваринами.

Чому власники відмовляють орендарям із тваринами

Важливу роль відіграє взаємодів рієлторів із власниками житла. У 36% випадків не вдалося переконати власника дозволити проживання з твариною. Ще 40% зазначили, що переговорів із власниками не було, 15%а бракувало аргументів або досвіду для таких розмов.

Водночас 27% опитаних повідомили, що рієлтор повністю допоміг їм знайти житло, ще 34% отримали часткову допомогу. Ще 20% не отримали допомоги, а 19% шукали помешкання самостійно.

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Як часто тварини пошкоджують майно

Побоювання щодо стану квартири після проживання з тваринами не завжди підтверджуються досвідом орендарів. За результатами дослідження, 47% тих, хто винаймав житло з улюбленцями, не стикалися з пошкодженням майна. Про незначні пошкодження повідомили 44%, а про серйозні - 9%.

Якщо пошкодження траплялися, 34% опитаних частково ремонтували або замінювали зіпсоване майно, а 29% повністю замінювали пошкоджені речі. Ще 23% компенсували збитки, у 11% випадків витрати покривали коштом застави. Лише 3% зазначили, що власник не вимагав компенсації.

Керівниця напрямку OLX Нерухомість Оксана Остапчук радить орендарям заздалегідь повідомляти власника про домашнього улюбленця, обговорювати умови проживання та фіксувати домовленості в договорі. Власникам вона рекомендує зазначати в оголошеннях, чи готові вони здавати житло людям із тваринами.