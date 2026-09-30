Оренда житла в Україні: у яких областях найвищі ціни та попит на квартири

Влітку попит на довгострокову оренду квартир помітно зріс у західних областях України. Водночас на півдні та сході побільшало пропозицій житла, а медіанна вартість оренди в більшості регіонів зросла.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли показники травня та серпня 2026 року.

Де найбільше зріс попит на оренду

Найпомітніше зростання кількості відгуків на одне оголошення зафіксували в Івано-Франківській області. У серпні на одне оголошення припадало в середньому 55,2 відгуку проти 11,7 у травні.

Найбільше попит також зріс у таких областях:

Хмельницька - 52,5 відгуку проти 14,2 у травні, зростання на 270%;

- 52,5 відгуку проти 14,2 у травні, зростання на 270%; Рівненська - 37,2 проти 10,5, зростання на 254%;

- 37,2 проти 10,5, зростання на 254%; Львівська - 38,4 проти 11,2, зростання на 243%;

- 38,4 проти 11,2, зростання на 243%; Тернопільська - 44,6 проти 13,9, зростання на 221%;

- 44,6 проти 13,9, зростання на 221%; Чернівецька - 59,7 проти 18,8, зростання на 218%;

- 59,7 проти 18,8, зростання на 218%; Вінницька - 31,2 проти 9,9, зростання на 215%;

- 31,2 проти 9,9, зростання на 215%; Волинська - 50 проти 16,6, зростання на 201%.

Таким чином, найбільше зростання попиту влітку припало переважно на західні області.

Де побільшало квартир для оренди

Пропозиція однокімнатних квартир за літо найбільше зросла у Запорізькій, Сумській та Одеській областях.

У Запорізькій області кількість оголошень збільшилася з 569 у травні до 994 у серпні - на 75%. У Сумській області показник зріс із 372 до 645 оголошень - на 73%.

В Одесі пропозиція збільшилася на 10% - з 5 086 до 5 583 оголошень.

Водночас у низці регіонів кількість оголошень скоротилася:

Рівненська область - на 43%, до 559 оголошень;

- на 43%, до 559 оголошень; Хмельницька - на 38%, до 648;

- на 38%, до 648; Миколаївська - на 35%, до 499;

- на 35%, до 499; Дніпропетровська - на 32%, до 2 316;

- на 32%, до 2 316; Тернопільська - на 32%, до 280;

- на 32%, до 280; Київська - на 27%, до 3 280.

Як змінилися ціни на оренду

Медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у більшості областей за літо зросла.

Найбільше ціни піднялися у Вінницькій та Харківській областях - на 23%. У Вінницькій області медіанна ціна зросла з 13 000 до 16 000 гривень, а в Харківській - з 6 500 до 7 999 гривень.

Також подорожчала оренда:

у Черкаській області - на 20%, до 12 000 гривень;

- на 20%, до 12 000 гривень; у Чернівецькій - на 17%, до 15 591 гривні;

- на 17%, до 15 591 гривні; в Одеській - на 16%, до 12 000 гривень;

- на 16%, до 12 000 гривень; у Львівській - на 15%, до 22 375 гривень;

- на 15%, до 22 375 гривень; у Тернопільській - на 14%, до 15 000 гривень;

- на 14%, до 15 000 гривень; у Закарпатській - на 12%, до 24 568 гривень.

Водночас у двох областях медіанна вартість оренди знизилася. У Запорізькій вона впала з 8 000 до 7 000 гривень, а в Сумській - з 6 500 до 6 000 гривень.