Аренда жилья с животными в Украине: почему чаще всего отказывают владельцы

По данным опроса, 89% арендодателей обращают внимание на наличие домашних животных у претендентов на долгосрочную аренду. При этом 73% искавших жилье с любимцами сталкивались с трудностями: для 26% поиск был очень сложным, а для 47% - сопровождался определенными препятствиями.

Опыт аренды жилья с животными имеют 48% респондентов. В частности, 24% снимали квартиру с котами, 14% - с собаками, а 11% - с другими животными.

Почему владельцы отказывают арендаторам с животными

Важную роль играет взаимодействие риелторов с собственниками жилья. В 36% случаев не удалось убедить владельца разрешить проживание с животным. Еще 40% отметили, что переговоров с владельцами не было, 15% не хватало аргументов или опыта для таких разговоров.

В то же время, 27% опрошенных сообщили, что риелтор полностью помог им найти жилье, еще 34% получили частичную помощь. Еще 20% не получили помощи, а 19% искали квартиру самостоятельно.

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Как часто животные повреждают имущество

Опасения по поводу состояния квартиры после проживания с животными не всегда подтверждаются опытом арендаторов. По результатам исследования, 47% снимавших жилье с любимцами не сталкивались с повреждением имущества. О незначительных повреждениях сообщили 44%, а о серьезных - 9%.

Если повреждения были, 34% опрошенных частично ремонтировали или заменяли испорченное имущество, а 29% полностью заменяли поврежденные вещи. Еще 23% компенсировали убытки, в 11% случаев расходы покрывали за счет залога. Только 3% отметили, что владелец не требовал компенсации.

Руководитель направления OLX Недвижимость Оксана Остапчук советует арендаторам заранее сообщать владельцу о домашнем любимце, обсуждать условия проживания и фиксировать договоренности в договоре. Владельцам она рекомендует указывать в объявлениях, готовы ли они сдавать жилье людям с животными.