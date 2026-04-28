Оренда з котами та собаками: де в Україні найпростіше знайти pet-friendly житло та які ціни

Українці все частіше готові здавати житло людям із домашніми тваринами. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону - десь вибір розширюється, а десь, навпаки, скорочується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Головне:
Найбільше оголошень про оренду 1-кімнатних квартир із можливістю проживання з тваринами зосереджено в Київській області. Тут медіанна вартість оренди становить близько 13 тисяч гривень на місяць.
До регіонів із високою кількістю pet-friendly пропозицій також належать:
Найменше таких варіантів - у Херсонській та Харківській областях. Водночас там і ціни нижчі - близько 4-4,2 тис. гривень.
Найбільше зростання кількості pet-friendly оголошень зафіксували у Сумській області. Тут показник зріс на 166% у порівнянні з минулим роком.
Також зафіксовано зростання пропоозиції і в інших регіонах:
Водночас у низці регіонів пропозицій стало менше. Зокрема, у Закарпатській області кількість оголошень скоротилася на 67%, у Херсонській - на 64%, а у Запорізькій - на 58%.
Майже 60% оголошень передбачають заселення як із собаками, так і з котами - це найпоширеніший варіант на ринку. Водночас пропозицій лише для власників собак більше, ніж варіантів лише для власників котів.
Загалом ринок оренди поступово адаптується до запитів орендарів із тваринами. У більшості регіонів кількість таких пропозицій зростає, а знайти житло з улюбленцем стає простіше.
Втім, доступність напряму залежить від регіону: у великих областях і передмісті вибір ширший, тоді як у прифронтових регіонах він залишається обмеженим.
