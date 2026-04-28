Оренда з котами та собаками: де в Україні найпростіше знайти pet-friendly житло та які ціни

Головне: Зміна трендів: Майже 60% оголошень із позначкою "pet-friendly" дозволяють проживання одночасно з котами та собаками.

Майже 60% оголошень із позначкою "pet-friendly" дозволяють проживання одночасно з котами та собаками. Лідер за пропозицією: Найбільший вибір однокімнатних квартир для власників тварин зафіксовано у Київській області.

Найбільший вибір однокімнатних квартир для власників тварин зафіксовано у Київській області. Стрімкий ріст: Найбільший приріст оголошень продемонструвала Сумська область, також пропозиція значно зросла на Київщині та Рівненщині.

Найбільший приріст оголошень продемонструвала Сумська область, також пропозиція значно зросла на Київщині та Рівненщині. Дефіцит варіантів: У Закарпатській області кількість пропозицій скоротилася на 67%.

У Закарпатській області кількість пропозицій скоротилася на 67%. Ціновий діапазон: Найдорожча оренда з тваринами зафіксована в Івано-Франківській області, найдешевша - у Херсонській та Харківській областях.

Найдорожча оренда з тваринами зафіксована в Івано-Франківській області, найдешевша - у Херсонській та Харківській областях. Пріоритети власників: Пропозицій лише для власників собак на ринку наразі більше, ніж варіантів виключно для власників котів.

Де найбільше варіантів

Найбільше оголошень про оренду 1-кімнатних квартир із можливістю проживання з тваринами зосереджено в Київській області. Тут медіанна вартість оренди становить близько 13 тисяч гривень на місяць.

До регіонів із високою кількістю pet-friendly пропозицій також належать:

Івано-Франківська область - близько 15,3 тис. гривень ;

; Полтавська область - 8,8 тис. гривень ;

; Вінницька область - 13,5 тис. гривень ;

; Дніпропетровська область - 6 тис. гривень ;

; Рівненська область - 12 тис. гривень ;

; Хмельницька область - 10 тис. гривень ;

; Черкаська область - 9,5 тис. гривень ;

; Одеська область - 8 тис. гривень.

Найменше таких варіантів - у Херсонській та Харківській областях. Водночас там і ціни нижчі - близько 4-4,2 тис. гривень.

Де ситуація змінилася найбільше

Найбільше зростання кількості pet-friendly оголошень зафіксували у Сумській області. Тут показник зріс на 166% у порівнянні з минулим роком.

Також зафіксовано зростання пропоозиції і в інших регіонах:

у Київській області кількість таких пропозицій збільшилася на 64%;

у Рівненській області - на 42%;

у Чернігівській області - на 32%;

у Чернівецькій області - на 20%;

у Вінницькій області - на 17%.

Водночас у низці регіонів пропозицій стало менше. Зокрема, у Закарпатській області кількість оголошень скоротилася на 67%, у Херсонській - на 64%, а у Запорізькій - на 58%.

Кого готові пускати найчастіше

Майже 60% оголошень передбачають заселення як із собаками, так і з котами - це найпоширеніший варіант на ринку. Водночас пропозицій лише для власників собак більше, ніж варіантів лише для власників котів.

Загалом ринок оренди поступово адаптується до запитів орендарів із тваринами. У більшості регіонів кількість таких пропозицій зростає, а знайти житло з улюбленцем стає простіше.

Втім, доступність напряму залежить від регіону: у великих областях і передмісті вибір ширший, тоді як у прифронтових регіонах він залишається обмеженим.