Аренда с котами и собаками: где в Украине проще всего найти pet-friendly жилье и какие цены

Украинцы все чаще готовы сдавать жилье людям с домашними животными. При этом ситуация существенно отличается в зависимости от региона - где-то выбор расширяется, а где-то, наоборот, сокращается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
Больше всего объявлений об аренде 1-комнатных квартир с возможностью проживания с животными сосредоточено в Киевской области. Здесь медианная стоимость аренды составляет около 13 тысяч гривен в месяц.
К регионам с высоким количеством pet-friendly предложений также относятся:
Меньше всего таких вариантов - в Херсонской и Харьковской областях. В то же время там и цены ниже - около 4-4,2 тыс. гривен.
Наибольший рост количества pet-friendly объявлений зафиксировали в Сумской области. Здесь показатель вырос на 166% по сравнению с прошлым годом.
Также зафиксирован рост пропоозиции и в других регионах:
В то же время в ряде регионов предложений стало меньше. В частности, в Закарпатской области количество объявлений сократилось на 67%, в Херсонской - на 64%, а в Запорожской - на 58%.
Почти 60% объявлений предусматривают заселение как с собаками, так и с котами - это самый распространенный вариант на рынке. При этом предложений только для владельцев собак больше, чем вариантов только для владельцев кошек.
В целом рынок аренды постепенно адаптируется к запросам арендаторов с животными. В большинстве регионов количество таких предложений растет, а найти жилье с любимцем становится проще.
Впрочем, доступность напрямую зависит от региона: в крупных областях и пригороде выбор шире, тогда как в прифронтовых регионах он остается ограниченным.
