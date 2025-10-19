Оренбурзький завод "Газпрому" після атаки дронів припинив прийом газу з Казахстану

Атаки на Росію

Нагадаємо, що у ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах Росії, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил країни-агресора.

За даними Генштабу ЗСУ, серед уражених об’єктів - Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та Оренбурзький газопереробний завод.

Раніше ми писали, що у ніч на 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, спричинивши загоряння цеху.