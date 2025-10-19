Оренбургский завод "Газпрома" после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана

Атаки на Россию

Напомним, что в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил страны-агрессора.

По данным Генштаба ВСУ, среди пораженных объектов - Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Ранее мы писали, что в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.