RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Оренбургский завод "Газпрома" после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана

Фото: Оренбургский завод после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После атаки беспилотника на территории Оренбургской области России один из заводов "Газпрома" остановил прием газа из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Астра.

По данным Минэнерго Казахстана, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября 2025 года.

В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

"Информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена", - заявили в министерстве.

Там также добавили, что газоснабжение Казахстана не нарушено.

Известно, что в результате атаки загорелся один из цехов газового завода, сообщал губернатор региона Евгений Солнцев. Судя по кадрам очевидцев, пожар к утру потушили.

Атаки на Россию

Напомним, что в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил страны-агрессора.

По данным Генштаба ВСУ, среди пораженных объектов - Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Ранее мы писали, что в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКазахстанВойна России против УкраиныОккупанты