Оренбурзький завод "Газпрому" після атаки дронів припинив прийом газу з Казахстану

Після атаки безпілотника на території Оренбурзької області Росії один із заводів "Газпрому" зупинив прийом газу з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Астра.

Відомо, що в результаті атаки загорівся один з цехів газового заводу, повідомляв губернатор регіону Євген Солнцев. Судячи з кадрів очевидців, пожежу до ранку загасили.

Там також додали, що газопостачання Казахстану не порушено.

"Інформація про характер пошкоджень і терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана", - заявили в міністерстві.

У зв'язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак.

За даними Міненерго Казахстану, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч на 19 жовтня 2025 року.

Атаки на Росію

Нагадаємо, що у ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах Росії, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил країни-агресора.

За даними Генштабу ЗСУ, серед уражених об’єктів - Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та Оренбурзький газопереробний завод.

Раніше ми писали, що у ніч на 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, спричинивши загоряння цеху.