Оренбургский завод "Газпрома" после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана

Россия, Воскресенье 19 октября 2025 14:59
Оренбургский завод "Газпрома" после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана Фото: Оренбургский завод после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После атаки беспилотника на территории Оренбургской области России один из заводов "Газпрома" остановил прием газа из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Астра.

По данным Минэнерго Казахстана, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября 2025 года.

В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

"Информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена", - заявили в министерстве.

Там также добавили, что газоснабжение Казахстана не нарушено.

Известно, что в результате атаки загорелся один из цехов газового завода, сообщал губернатор региона Евгений Солнцев. Судя по кадрам очевидцев, пожар к утру потушили.

Атаки на Россию

Напомним, что в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил страны-агрессора.

По данным Генштаба ВСУ, среди пораженных объектов - Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Оренбургский газоперерабатывающий завод.

Ранее мы писали, что в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.

