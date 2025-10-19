Оренбургский завод "Газпрома" после атаки дронов прекратил прием газа из Казахстана
После атаки беспилотника на территории Оренбургской области России один из заводов "Газпрома" остановил прием газа из Казахстана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Астра.
По данным Минэнерго Казахстана, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября 2025 года.
В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.
"Информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена", - заявили в министерстве.
Там также добавили, что газоснабжение Казахстана не нарушено.
Известно, что в результате атаки загорелся один из цехов газового завода, сообщал губернатор региона Евгений Солнцев. Судя по кадрам очевидцев, пожар к утру потушили.
Атаки на Россию
Напомним, что в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил страны-агрессора.
По данным Генштаба ВСУ, среди пораженных объектов - Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и Оренбургский газоперерабатывающий завод.
Ранее мы писали, что в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.