В Оренбурзі знову пожежа на газопереробному заводі

Сьогодні, 20 жовтня, на Оренбурзькому газопереробному заводі знову сталася пожежа. Про неї розповіли місцеві жителі, в той час як регіональне МНС все заперечує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.
Про вогонь на території заводу повідомили місцеві жителі, після чого Astra проаналізувала кадри з місця події. Геолокування підтвердило, що на них дійсно зображений газопереробний завод.
Водночас в регіональному міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що пожежі на заводі нібито немає.
Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших стратегічних об’єктів газової інфраструктури РФ. Він спеціалізується на промисловій підготовці та переробці природного газу.
Крім того, на базі підприємства працює гелієве виробництво, що забезпечує частину потреб країни-агресорки у стратегічному ресурсі.
Проектна потужність заводу становить до 45 мільярдів кубометрів газу на рік. Первинні поставки здійснюються з Оренбурзького нафтогазоконденсатного родовища, яке є одним з найбільших у Європі.
Оренбурзький газопереробний завод інтегрований у міжнародний проект KazRosGaz (Росія і Казахстан), який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.
Робота підприємства значно ускладнюється європейськими санкціями, зокрема у частині експорту LPG (пропану та бутану), що впливає на поставки на міжнародні ринки.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, спричинивши загоряння цеху.
Зазначимо, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч на 19 жовтня. У зв'язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак.