В Оренбурге снова пожар на газоперерабатывающем заводе

Об огне на территории завода сообщили местные жители, после чего Astra проанализировала кадры с места происшествия. Геолокация подтвердила, что на них действительно изображен газоперерабатывающий завод.

В то же время в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что пожара на заводе якобы нет.

Что известно о газоперерабатывающем заводе в Оренбурге

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших стратегических объектов газовой инфраструктуры РФ. Он специализируется на промышленной подготовке и переработке природного газа.

Кроме того, на базе предприятия работает гелиевое производство, обеспечивающее часть потребностей страны-агрессора в стратегическом ресурсе.

Проектная мощность завода составляет до 45 миллиардов кубометров газа в год. Первичные поставки осуществляются из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является одним из крупнейших в Европе.

Оренбургский газоперерабатывающий завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия и Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.

Работа предприятия значительно осложняется европейскими санкциями, в частности в части экспорта LPG (пропана и бутана), что влияет на поставки на международные рынки.