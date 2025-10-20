RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Оренбурге снова пожар на газоперерабатывающем заводе

Иллюстративное фото: МЧС РФ отрицает пожар на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 20 октября, на Оренбургском газоперерабатывающем заводе снова произошел пожар. О нем рассказали местные жители, в то время как региональное МЧС все отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

Об огне на территории завода сообщили местные жители, после чего Astra проанализировала кадры с места происшествия. Геолокация подтвердила, что на них действительно изображен газоперерабатывающий завод.

В то же время в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что пожара на заводе якобы нет.

Что известно о газоперерабатывающем заводе в Оренбурге

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших стратегических объектов газовой инфраструктуры РФ. Он специализируется на промышленной подготовке и переработке природного газа.

Кроме того, на базе предприятия работает гелиевое производство, обеспечивающее часть потребностей страны-агрессора в стратегическом ресурсе.

Проектная мощность завода составляет до 45 миллиардов кубометров газа в год. Первичные поставки осуществляются из Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является одним из крупнейших в Европе.

Оренбургский газоперерабатывающий завод интегрирован в международный проект KazRosGaz (Россия и Казахстан), который перерабатывает газ с казахстанского месторождения Карачаганак.

Работа предприятия значительно осложняется европейскими санкциями, в частности в части экспорта LPG (пропана и бутана), что влияет на поставки на международные рынки.

 

Напомним, в ночь на 19 октября беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, вызвав возгорание цеха.

Отметим, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября. В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗОренбургПожар