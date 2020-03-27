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ОРДО пропонують обмін полоненими за формулою "10 на 8"

Новини » Політика     27.03.2020 - 13:28
ОРДО пропонують обмін полоненими за формулою "10 на 8"
Фото: Дарина Морозова (twitter.com/IANovorossia)

За словами Морозової, українська сторона відмовилася від цієї формули

Представники окремих районів Донецької області пропонують Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8". Про це заявила так званий "омбудсмен Донецької народної республіки" Дарина Морозова, передають російські ЗМІ.

За її словами, на переговорах контактної групи в режимі відеоконференції українській стороні запропонували провести обмін за формулою "10 на 8". Морозова зазначила, що українська сторона відповіла відмовою.

"ДНР наполягає на якнайшвидшому проведенні обміну в зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією у світі. З цієї причини 26 березня в ході засідання ТКГ нами було висунуто пропозицію про проведення обміну за формулою "10 на 8". Українська сторона категорично відмовилася від нашої пропозиції", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на пандемію коронавірусу, обмін полоненими не поставлено на паузу.

"Ми працюємо над обміном. Офіс президента працює і Міністерство реінтеграції працює для того, щоб обмін все-таки відбувався", - заявив міністр.

У середині березня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повернення українських заручників з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) може відбутися протягом двох місяців. Він також додав, що у в'язниці до українських заручників на окупованих територія допустять представників Червоного хреста.

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