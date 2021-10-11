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В ОРДО не хватает кислорода для COVID-больных. Больницы не справляются с нагрузкой

Автор: Дмитрий Левицкий

На оккупированной Россией территории Донецкой области продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. В больницах ОРДО не хватает кислорода для больных COVID-19, а больницы не справляются с нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупантов в ОРДО.

Оккупанты утверждают, что ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. В ОРДО наблюдается очень высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19, поэтому существует серьезная нехватка точек подачи кислорода.

Из-за критической ситуации с коронавирусом оккупанты призвали жителей ОРДО не посещать концерты, кинотеатры, театры и другие места массового скопления людей.

Напомним, на днях оккупанты запретили пенсионерам пересекать пункты пропуска на Донбассе.

Такое решение боевики объяснили тем, что пенсионеры якобы распространяют коронавирус.

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КоронавирусДонбассДонецкая область