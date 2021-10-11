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Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров в "распространении коронавируса"

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Донбасс, Понедельник 11 октября 2021 10:20
Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров в "распространении коронавируса" Фото: в ОРЛО пенсионеров обвиняют в распространении COVID (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные власти так называемой "ЛНР" заявили, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Луганской области вызван пенсионерами. Речь идет о тех, кто посещает подконтрольную Украине территорию для получения социальных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

По словам "министра здравоохранения ЛНВ" Натальи Пащенко, коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины".

"Анамнестическая связь заболевания и заражения коронавирусной инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали ближайшее время границу с территорией Украины - это подтвержденный факт", - сказала так называемый "министр".

Таким образом она прокомментировала введенные ограничения на пропуск на оккупированном Донбассе КПВВ "Станица Луганская".

В частности, якобы "носителями коронавируса", по мнению Пащенко, являются пенсионеры, которые "непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат".

Напомним, оккупанты ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской для якобы "защиты пенсионеров от COVID-19".

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