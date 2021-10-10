ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пенсионеров не выпустят. Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 10 октября 2021 12:31
Пенсионеров не выпустят. Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской Фото: оккупанты не будут выпускать пенсионеров (facebook  com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Артем Горовенко

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" ужесточила правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской. Данным решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что с 9 октября так называемая ЛНР ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.

Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях:

  • лечение (реабилитация);
  • обучение;
  • необходимость ухода за близким родственником;
  • похороны родственника.

Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".

Как уточнила так называемый "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе потребовали отдать 350 метров украинской территории для открытия КПВВ "Золотое".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНР Станица Луганская КПВВ
NEWS
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны