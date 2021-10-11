В ОРДО не вистачає кисню для COVID-хворих. Лікарні не справляються з навантаженням

На окупованій Росією території Донецької області продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. У лікарнях ОРДО не вистачає кисню для хворих на COVID-19, а лікарні не справляються з навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупантів в ОРДО.

Окупанти стверджують, що ситуація з коронавірусом погіршується з кожним днем. В ОРДО спостерігається дуже високий рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19, тому існує серйозна нехватка точок подачі кисню.

Через критичну ситуацію з коронавірусом окупанти закликали мешканців ОРДО не відвідувати концерти, кінотеатри, театри та інші місця масового скупчення людей.