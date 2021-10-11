RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В ОРДО не вистачає кисню для COVID-хворих. Лікарні не справляються з навантаженням

Автор: Дмитро Левицький

На окупованій Росією території Донецької області продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. У лікарнях ОРДО не вистачає кисню для хворих на COVID-19, а лікарні не справляються з навантаженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупантів в ОРДО.

Окупанти стверджують, що ситуація з коронавірусом погіршується з кожним днем. В ОРДО спостерігається дуже високий рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19, тому існує серйозна нехватка точок подачі кисню.

Через критичну ситуацію з коронавірусом окупанти закликали мешканців ОРДО не відвідувати концерти, кінотеатри, театри та інші місця масового скупчення людей.

Нагадаємо, днями окупанти заборонили пенсіонерам перетинати пункти пропуску на Донбасі.

Таке рішення бойовики пояснили тим, що пенсіонери нібито поширюють коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусДонбасДонецкая область