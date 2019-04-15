В ОРДЛО объявили "мобилизацию" перед выборами, - разведка

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Перед выборами в Украине на оккупированном Донбассе проводят "мобилизацию"

Перед выборами в Украине на оккупированном Донбассе объявили так называемую "мобилизацию". Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Максим Праута.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, оккупационное командование под видом командно-штабных учений намерено провести очередную мобилизацию на подконтрольных территориях. В частности, на 15-23 апреля запланировано развертывание "штабов территориальной обороны" в оккупированных районах.

Кроме того, в первой половине неделе пройдут учения по гражданской обороне, а также вводится усиленный полицейский режим с правом розыска тех, кто уклоняется от службы в составе оккупационных войск.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов усилить роль по урегулированию на Донбассе.

Ранее также стало известно, что украинские войска ликвидировали четырех боевиков на Донбассе.