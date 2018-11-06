В ОРДЛО мирных жителей запугивают ответственностью за отказ от "голосования", - ГУР

Иллюстративное фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Боевики на Донбассе пытаются заставить жителей участвовать в "выборах"

Накануне так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе боевики запугивают мирных жителей ужесточением ответственности за отказ от "голосования". Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гуцуляка, оккупационный режим активно распространяет слухи об ужесточении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в "голосовании". Наиболее серьезные наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "выборы" в ОРДЛО свидетельствуют о неготовности Российской Федерации к урегулированию ситуации на Донбассе. Он также отметил, что результаты "выборов" не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны международным сообществом.

Отметим, по данным украинской разведки, российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную "предвыборную кампанию" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.