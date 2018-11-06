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У ОРДЛО мирних жителів залякують відповідальністю за відмову від "голосування", - ГУР

Новини » Суспільство    06.11.2018 - 13:04
Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)
Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Бойовики на Донбасі намагаються змусити мешканців брати участь у "виборах"

Напередодні так званих "виборів" на окупованому Донбасі бойовики залякують мирних жителів посиленням відповідальності за відмову від "голосування". Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані Головного управління розвідки, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гуцуляка, окупаційний режим активно поширює чутки про посилення відповідальності виборців, які без поважних причин не будуть брати участь у "голосуванні". Найбільш серйозні покарання загрожують пенсіонерам і працівникам "бюджетної сфери".

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що "вибори" в ОРДЛО свідчать про неготовність Російської Федерації до врегулювання ситуації на Донбасі. Він також зазначив, що результати виборів не будуть мати жодних правових наслідків і не будуть визнані міжнародним співтовариством.

Відзначимо, за даними української розвідки, російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну "передвиборчу кампанію" в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

 

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