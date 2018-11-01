Разведка заявляет о масштабной "предвыборной кампании" в ОРДЛО

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"Выборы" на оккупированном Донбассе готовят российские политтехнологи

Российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную "предвыборную кампанию" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным разведки, российская оккупационная администрация активизировала "предвыборную кампанию". В частности, из России прибыли политтехнологи, которые в местных СМИ развернули масштабную агитацию в поддержку определенных кандидатов.

"Для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты "Донецкая республика" в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования)", - сообщил Праута.

Кроме того, в подразделениях незаконных формирований российские офицеры активизировали агитацию путем воздействия на семьи боевиков из числа местного населения.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что на предстоящих "выборах" на оккупированном Донбассе будут голосовать не более 30% избирателей.

В октябре Канада и США призвали Россию не допустить "выборов" на оккупированном Донбассе.