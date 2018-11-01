Порошенко: "выборы" в ОРДЛО свидетельствуют неготовности РФ к урегулированию ситуации на Донбассе

Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (РБК-Украина)

По словам Порошенко, результаты "выборов" в ОРДЛО не будут иметь никаких правовых последствий

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей являются свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил Порошенко по результатам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, эффективность минских договоренностей зависит не столько от Украины, сколько от их добросовестного выполнения Россией.

Порошенко также добавил, что в ходе переговоров с Меркель обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе, которая остается очень сложной.

"Мы решительно осудили продолжающиеся обстрелы. Мы выразили общую позицию о важности освобождения политзаключенных в РФ, Крыму и на Донбассе. Скоординировали позиции относительно осуждения "выборов" (в ОРДЛО, - ред.), они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе", - отметил Порошенко.

По словам Порошенко, результаты "выборов" в ОРДЛО не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны международным сообществом.

Отметим, "выборы" в ОРДЛО запланированы на 11 ноября 2018 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную "предвыборную кампанию" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.