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Ордер на арешт Путіна. В Орбана виправдовуються, що не блокували заяву ЄС

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Будапешт, Вівторок 21 березня 2023 11:37
Ордер на арешт Путіна. В Орбана виправдовуються, що не блокували заяву ЄС Фото: держсекретар Угорщини з міжнародної комунікації Золтан Ковач (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Угорщині заявляють, що не блокували спільну заяву країн Євросоюзу про щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Відповідні повідомлення назвали фейками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря, відповідального за міжнародну комунікацію та міжнародні відносини в Угорщині, Золтана Ковача в Twitter.

Він назвав неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що Будапешт наклав вето на позицію ЄС щодо рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна.

"Угорщина визнала рішення МКС і не бажає його жодним чином коментувати. Проте, якщо Високий представник чи будь-яка держава-член захоче зробити заяву, Угорщина не заперечуватиме", - заявив Ковач.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Проте видання Bloomberg повідомило, що Угорщина наклала вето на спільну заяву країн ЄС щодо ордера.

Сьогодні в уряді Угорщини підтвердили вето на заяву Євросоюзу на рішення МКС.

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