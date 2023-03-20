ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщина наклала заборону на спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі, - ЗМІ

Новость на русском →
Угорщина, Понеділок 20 березня 2023 21:25
Угорщина наклала заборону на спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі, - ЗМІ Фото: Угорщина наклала заборону на спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Угорщини наклала вето на спільну заяву країн-членів Європейського Союзу, яка стосувалась виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Через те, що Будапешт наклав заборону, заяву від свого імені було опубліковано головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", - сказано в заяві Борреля.

Окрім цього міністри юстиції різних країн світу зустрілись у Лондоні, аби обговорити підтримку розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів росіян в Україні.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Угорщина Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон