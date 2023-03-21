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Уряд Угорщини підтвердив вето на заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна

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Угорщина, Вівторок 21 березня 2023 09:24
Уряд Угорщини підтвердив вето на заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна Фото: Угорщина наклала вето на заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Угорщини підтвердив вето на заяву ЄС щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Index.

Згідно з відповіддю уряду, офіційний Будапешт дотримується думки, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель мав виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх держав-членів Союзу.

Раніше про вето Будапешта повідомило видання Bloomberg. Оскільки Угорщина наклала заборону, заява від свого імені була опублікована головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні", - йдеться у заяві Борреля.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

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