ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ордер на арест Путина. У Орбана оправдываются, что не блокировали заявление ЕС

Новина українською →
Будапешт, Вторник 21 марта 2023 11:37
Ордер на арест Путина. У Орбана оправдываются, что не блокировали заявление ЕС Фото: госсекретарь Венгрии по международной коммуникации Золтан Ковач (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Венгрии заявляют, что не блокировали совместное заявление стран Евросоюза об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина. Соответствующие сообщения назвали фейками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря, ответственного за международную коммуникацию и международные отношения в Венгрии, Золтана Ковача в Twitter.

Он назвал неправдивыми сообщения СМИ о том, что Будапешт наложил вето на позицию ЕС относительно решения Международного уголовного суда об аресте Путина.

"Венгрия признала решение МКС и не желает его никак комментировать. Однако, если Высокий представитель или любое государство-член захочет сделать заявление, Венгрия не будет отрицать", - заявил Ковач.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина.

Однако издание Bloomberg сообщило, что Венгрия наложила вето на совместное заявление стран ЕС по поводу ордера.

Сегодня в правительстве Венгрии подтвердили вето на заявление Евросоюза по решению МУС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Владимир Путин Евросоюз
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе