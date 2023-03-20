Ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя, - прокурор Гааги

Ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя, допоки вони не предстануть перед судом.
Про це розповів прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
За словами Хана, спочатку суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини. Як відзначив прокурор, "З дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати".
"Він залишатиметься передбачуваним злочинцем до тих пір, поки не постане перед судом, або поки його не передадуть до суду і не виправдають. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться передбачуваним злочинцем до кінця свого життя", - сказав він.
Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у депортації українців.Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.
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