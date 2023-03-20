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Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни, - прокурор Гааги

Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

Об этом рассказал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Хана, сначала суд планировал держать ордера на арест в тайне, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления. Как отметил прокурор, "С детьми нельзя обращаться как с военной добычей, их нельзя депортировать".

"Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев. Решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован.

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