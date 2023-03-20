Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни, - прокурор Гааги

Ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

По словам Хана, сначала суд планировал держать ордера на арест в тайне, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления. Как отметил прокурор, "С детьми нельзя обращаться как с военной добычей, их нельзя депортировать".

"Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", - сказал он.