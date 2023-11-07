У Орбана погрожують блокувати перспективу вступу України до ЄС на саміті в грудні

Як очікується, Єврокомісія подасть позитивний звіт про реформи в Україні, Молдові та шести балканських країнах, які хочуть стати членами ЄС.

При цьому уряд Угорщини має намір завадити Україні суттєво просунутися євроінтеграційним шляхом, вимагаючи від Києва виконання певних умов. Так, на думку Будапешта, права угорської меншини в Україні порушуються через закон про мову.

"Були введені нові закони, які погіршили життя угорців в Україні. Ми не можемо з цим погодитися", - заявляє Балаш Орбан, "права рука" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Політичний радник глави угорського уряду зазначає, що позиція Будапешта "кристально чітка: доки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій щодо їх інтеграції до Євросоюзу".

Радник угорського прем'єра Балаж Орбан запевняє, що Будапешт "завжди був прихильником зближення України з Європейським Союзом", проте новий мовний закон "все змінив".

Уточнюючи в інтерв'ю, чи блокуватиме Угорщина початок переговорів про вступ України до ЄС, він відповів ствердно.

"Ми блокуватимемо, доки проблему не буде вирішено", - наголошує угорський політик.

"Розмінна монета"

При цьому в Україні погрози Угорщини про ветування сприймають як цинічну гру на тлі покращення відносин між Будапештом та Москвою, йдеться у публікації.

У Брюсселі побоюються, що уряд Орбана займе непримиренну позицію у цьому питанні, при цьому Угорщина продовжує очікувати на отримання фінансової допомоги від ЄС у розмірі 20 мільярдів євро, заблокованих через проблеми з корупцією та верховенством права в Угорщині.

Як зазначають критики, уряд Орбана використовує питання мовного закону в Закарпатській області України як "розмінну монету": Угорщина зніме вето лише у тому випадку, якщо країна все ще отримає мільярдні субсидії ЄС, пише видання.

Вступ України до ЄС

Україна ще у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Зазначимо, що вже 8 листопада Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією про початок переговорів про вступ України.

Додамо, що сьогодні ЗМІ дізналися деталі "секретного" документа Єврокомісії щодо України. Журналісти з'ясували, що ЄК вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.

Питання нацменшин в Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає євроінтеграцію України, доки не буде вирішено проблему з правами нацменшин на Закарпатті.

Зазначимо, що відносини між Україною та Угорщиною загострились у 2017 році, коли Рада ухвалила закон про освіту. Він передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. У відповідь на що Угорщина розкритикувала закон. Будапешт заявляє, що він нібито "обмежує права національних меншин".

Варто додати, що це вже не перші подібні заяви з боку угорської влади. Перед тим очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш також заявив, що Будапешт підтримає вступ України в ЄС тільки після змін в законі про освіту.