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Угорщина про вступ України в ЄС: тільки після змін в законі про освіту

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Угорщина, Четвер 23 березня 2023 15:32
Угорщина про вступ України в ЄС: тільки після змін в законі про освіту Фото: очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш (facebook.com gergely.gulyas.585)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 березня, очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина підтримає вступ України в ЄС тільки після змін в законі про освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За словами Гуйяша, угорський уряд був би радий покращити свої відносини з Україною, якби українці внесли зміни до свого закону про освіту.

Він зазначив, що український закон нібито містить заходи, які "топчуть усі європейські цінності" через обмеження використання угорської мови, і уряд Угорщини вжив усіх можливих дипломатичних кроків, щоб опротестувати це.

"Угорський уряд підтримав би членство України в ЄС лише за умови гарантування використання мови закарпатськими угорцями", - наголосив очільник адміністрації.

На його думку, супердержави не цікавлять права людини, коли йдеться про реальне порушення прав, як-от використання мови угорців на Закарпатті.

Крім того, на запитання про те, коли прем'єр-міністр Орбан поїде в Україну, Гульяс сказав, що це станеться, "коли зустріч матиме сенс і будуть відчутні результати, наприклад, щодо ситуації меншин на Закарпатті".

Коли Україна може вступити до ЄС і які вимоги Брюсселя ще треба виконати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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