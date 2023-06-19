Україна виконала 2 із 7 умов для вступу в ЄС, - Reuters

Єврокомісія найближчими днями опублікує звіт, у якому вказано, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у звіті планується підкреслити прогрес щодо вступу, який Україна досягнула попри розпочату Росією війну.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про те, щоб прикрасити реальність, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи, які можна було б назвати", - розповіло джерело Reuters.

Вступ України до Європейського Союзу

Україна подала заяву на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. А вже 23 червня Європейська Рада надала нашій країні статус кандидата на вступ.

З березня 2021 року до лютого 2022 року 8 країн-членів ЄС підписали декларації про підтримку європейської перспективи України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.