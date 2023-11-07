У Орбана угрожают блокировать перспективу вступления Украины в ЕС на саммите в декабре

Как ожидается, Еврокомиссия представит положительный отчет о реформах в Украине, Молдове и шести балканских странах, которые хотят стать членами ЕС.

При этом правительство Венгрии намерено помешать Украине существенно продвинуться на евроинтеграционном пути, требуя от Киева выполнения определенных условий. Так, по мнению Будапешта, права венгерского меньшинства в Украине нарушаются из-за закона о языке.

"Были введены новые законы, ухудшившие жизнь венгров в Украине. Мы не можем с этим согласиться", - заявляет Балаш Орбан, "правая рука" премьер-министра Виктора Орбана.

Политический советник главы венгерского правительства подчеркивает, что позиция Будапешта "кристально четкая: пока существует этот закон, с украинцами не может быть дискуссий об их интеграции в Евросоюз".

Советник венгерского премьера Балаж Орбан при этом заверяет, что Будапешт "всегда был сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", однако новый языковой закон "все изменил".

Уточняя в интервью, будет ли Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, он ответил утвердительно.

"Мы будем блокировать, пока проблема не будет решена", - подчеркивает венгерский политик.

"Разменная монета"

При этом в Украине угрозы Венгрии о ветировании воспринимают как циничную игру на фоне улучшения отношений между Будапештом и Москвой, говорится в публикации.

В Брюсселе опасаются, что правительство Орбана займет непримиримую позицию в этом вопросе, при этом Венгрия продолжает ожидать на получение финансовой помощи от ЕС в размере 20 миллиардов евро, заблокированных из-за проблем с коррупцией и верховенством права в Венгрии.

Как отмечают критики, правительство Орбана использует вопрос языкового закона в Закарпатской области Украины как "разменную монету": Венгрия снимет вето только в том случае, если страна все еще получит миллиардные субсидии ЕС, пишет издание.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.

Добавим, что сегодня СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине. Журналисты выяснили, что ЕК считает полностью выполненными 4 из 7 критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Вопросы нацменьшинств в Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье.

Отметим, что отношения между Украиной и Венгрией обострились в 2017 году, когда Рада приняла закон об образовании. Он предполагает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках. В ответ на то, что Венгрия раскритиковала закон. Будапешт заявляет, что он якобы "ограничивает права национальных меньшинств".

Следует добавить, что это уже не первые подобные заявления со стороны венгерских властей. Перед этим глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Будапешт поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.