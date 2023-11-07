ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні

Про це йдеться у звіті щодо України, який є внутрішнім документом Єврокомісії, пише з РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Згідно з внутрішнім звітом, наразі завершеними вважаються такі критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі - приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Зауваження Єврокомісії

Щоб розуміти, які критерії в звіті ЄК вважаються не виконаними, слід зазначити, що загалом мова йшла про 7 так званих критеріїв, які більше нагадують реформи. Простою мовою їх можна назвати так: реформа Конституційного суду; продовження судової реформи; антикорупція, включно з призначенням керівника САП; боротьба з відмиванням коштів; втілення антиолігархічного закону; узгодження аудіовізуального законодавства з європейським та зміна законодавства про нацменшини.

Так ось, як пишуть журналісти, щодо антиолігархічного закону, то в документі йдеться, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів". У частині реформи законодавства щодо нацменшин, то в Єврокомісії вважають, що виконані не всі зауваження, які викладені "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року", зокрема не внесені зміни "до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Крім цього у звіті йдеться, що що "Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу".

Вступ України до ЄС

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Зазначимо, що вже 8 листопада Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією про початок переговорів про вступ України.