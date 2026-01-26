Орбану наснилося втручання України у вибори: посла викликають до МЗС

За словами угорського прем'єра, минулого тижня українські політики і навіть президент України Володимир Зеленський "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".

"Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", - заявив Орбан.

Він додав, що сьогодні, 26 січня, доручив главі МЗС країни Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.

"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - зазначив угорський прем'єр.