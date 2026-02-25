У Орбана чергове загострення: підняв війська через "українську загрозу" для енергетики

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військ для її захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG .

Сьогодні, 25 лютого, Орбан заявив, що Україна нібито "планує нові дії" для перешкоджання роботі енергетики Угорщини на додачу до зупинки нафтового постачання через нафтопровід "Дружба". Він також додав, що буде "вживати заходів".

"Я розпорядився посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Ми розмістимо військових біля енергетичних об’єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів", - повідомив угорський прем'єр.

Крім того, Орбан зазначив, що дав вказівку щодо заборони польотів безпілотників у прикордонному з Україною регіоні.

Пошкодження "Дружби"

Нагадаємо, Угорщина і Словаччина перестали отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару РФ наприкінці січня. На цьому тлі дві країни почали активно тиснути на Україну, оскільки вважають, що роботу трубопроводу не відновлюють "з політичних причин".

Зазначимо, 19 лютого стало відомо, що Євросоюз не висував Україні жодних вимог чи дедлайнів щодо ремонту "Дружби".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що причиною зупинки нафтових поставок в Угорщину трубопроводом "Дружба" є російська атака. Він зауважив, що Будапешту варто домовлятися з Москвою про енергетичне перемир'я, якщо він хоче відновлення поставок.