У Орбана очередное обострение: поднял войска из-за "украинской угрозы" для энергетики

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание войск для ее защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG .

Сегодня, 25 февраля, Орбан заявил, что Украина якобы "планирует новые действия" для препятствования работе энергетики Венгрии в дополнение к остановке нефтяных поставок через нефтепровод "Дружба". Он также добавил, что будет "принимать меры".

"Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Мы разместим военных возле энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвращать атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", - сообщил венгерский премьер.

Кроме того, Орбан отметил, что дал указание о запрете полетов беспилотников в приграничном с Украиной регионе.

Повреждение "Дружбы"

Напомним, Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара РФ в конце января. На этом фоне две страны начали активно давить на Украину, поскольку считают, что работу трубопровода не восстанавливают "по политическим причинам".

Отметим, 19 февраля стало известно, что Евросоюз не выдвигал Украине никаких требований или дедлайнов по ремонту "Дружбы".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной остановки нефтяных поставок в Венгрию по трубопроводу "Дружба" является российская атака. Он отметил, что Будапешту стоит договариваться с Москвой об энергетическом перемирии, если он хочет возобновления поставок.