Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" через вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито використовує "моральний шантаж", щоб схилити країни Європейського Союзу до підтримки вступу Києва, незважаючи на волю угорського народу.

За словами Орбана, українська сторона намагається визначати, що краще для угорців, і застосовує медіа-кампанію для тиску на Будапешт. Він наголосив, що Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до ЄС, а рішення про розширення Союзу має ухвалюватися одноголосно всіма державами-членами.

Аргументи Будапешта

Віктор Орбан нагадав, що раніше в Угорщині відбувся референдум, на якому більшість громадян проголосували проти членства України в Європейському Союзі. Він зазначив, що позиція Будапешта ґрунтується на волі народу і дотриманні європейських домовленостей.

"Жодна країна не торувала шлях до ЄС шляхом шантажу, і цього разу цього не станеться", - наголосив Орбан.

Контекст

Відносини між Києвом і Будапештом залишаються напруженими на тлі відмінностей у поглядах на розширення ЄС і підтримку України в умовах війни. Угорщина неодноразово блокувала рішення, пов'язані з фінансуванням допомоги Києву, посилаючись на національні інтереси.