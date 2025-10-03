"Їхня доля - жити поруч із Росією". Орбан оскандалився новою заявою про Україну

Угорщина нібито не хоче перебувати в одному союзі з Україною. Будапешт побоюється, що в іншому випадку він "розділить українську долю".

Орбан сказав, що для прийняття нової країни до Євросоюзу всі 27 держав-членів мають бути згодні. І угорцям нібито "не потрібно піклуватися про те, що скажуть інші 26 країн".

"Угорці не хочуть бути в Європейському союзі разом з українцями. Я глибоко згоден із цим, тому що якщо ти перебуваєш у союзній системі з кимось, ти поділяєш його долю", - додав угорський прем'єр.

Він цинічно заявив, що доля угорців "набагато легша, ніж в українців", і тому немає сенсу "надягати на себе чужий тягар і страждання".

"Ми шкодуємо їх, співчуваємо, вони героїчно б'ються - давайте підтримаємо їх, але ми не хочемо спільної долі з ними. Їхня доля - жити поруч із Росією і постійно перебувати в стані конфлікту з росіянами, ми не можемо це змінити. І це не допомога, якщо ми візьмемо на себе все те, через що вони страждають", - додав глава угорського уряду.

Орбан вважає, що з Україною потрібно укласти стратегічну угоду, на кшталт тих, що є у Євросоюзу з Британією і Туреччиною.