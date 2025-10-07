Орбан обвинил Зеленского в "моральном шантаже" из-за вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы использует "моральный шантаж", чтобы склонить страны Европейского Союза к поддержке вступления Киева, несмотря на волю венгерского народа.

По словам Орбана, украинская сторона пытается определять, что лучше для венгров, и применяет медиа-кампанию для давления на Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, а решение о расширении Союза должно приниматься единогласно всеми государствами-членами.

Аргументы Будапешта

Виктор Орбан напомнил, что ранее в Венгрии состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали против членства Украины в Европейском Союзе. Он отметил, что позиция Будапешта основана на воле народа и соблюдении европейских договоренностей.

"Ни одна страна не прокладывала путь в ЕС путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет", – подчеркнул Орбан.

Контекст

Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными на фоне различий во взглядах на расширение ЕС и поддержку Украины в условиях войны. Венгрия неоднократно блокировала решения, связанные с финансированием помощи Киеву, ссылаясь на национальные интересы.