Орбан зустрівся з Трампом. Попросив "повернутись та принести мир"

Під час зустрічі Орбан та Трамп обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації"

За словами прем'єр-міністра Угорщини, лише, нібито, повернення Трампа до Білого дому може принести мир в Україні.

"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і які можуть принести мир. Він - один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!", - написав Орбан у своєму пості на Twitter-акаунті.

Ставлення Трампа й Орбана до війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують Україну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Трамп, зі свого боку, регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, якщо Трамп переможе в майбутніх виборах, він точно матиме іншу політику щодо України. Водночас лідер України переконаний у подальшій підтримці з боку США у разі перемоги республіканця.