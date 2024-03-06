Орбан на зустрічі з Трампом хоче обговорити "закінчення" війни в Україні, - МЗС Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з експрезидентом США Дональдом Трампом хоче обговорити, як покласти край війні Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання вказує, що Орбан є найближчим союзником Кремля в Європейському союзі і при цьому він зберігає теплі стосунки з диктатором Володимиром Путіним.

"Перспектива нового президентства Трампа викликала занепокоєння серед європейського керівництва, зокрема українського, щодо здатності ЄС відреагувати на війну і російський вплив", - пише Bloomberg.

Глава МЗС Угорщини сказав, що зустріч Орбана з Трампом також буде присвячена двостороннім відносинам між Угорщиною і США.

У матеріалі вказується, що Орбан намагається заслужити прихильність Трампа, розглядаючи його повернення до Білого дому як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки із союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Джо Байдена і групи двопартійних американських законодавців.

Тема війни в Україні

Сійярто заявляв, що переговори про припинення війни неминучі, тому що нібито "Київ не може перемогти Росію" і "Росія не може перемогти весь Захід".

Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни.

Зустріч у Флориді 8 березня показує, як Трамп дедалі більше чинить свій вплив на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до висування в президенти від республіканців і до ймовірного матчу-реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.

На відміну від багатьох інших лідерів ЄС, Орбан не їздив до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Ставлення Трампа й Орбана до війни в Україні

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

У листопаді Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Нещодавно Дональд Трамп знову заявив на важливості завершити війну в Україні й пообіцяв зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в екс-президента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, точно буде інша політика щодо України. Водночас президент переконаний у подальшій підтримці з боку США у разі перемоги Трампа.