Трамп у разі перемоги на виборах матиме іншу політику щодо України, - Зеленський

У екс-президента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, точно буде інша політика щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Президента попросили прокоментувати, чи зміг би він переконати Трампа, якщо той стане президентом США і його політика буде спрямована на заморожування війни та зменшення допомоги.

"Я думаю, що в нього точно буде інша політика. Він інша людина. Не нам вибирати, а їхньому народу, собі президента. Я не впевнений, що політика країни зміниться щодо України, політика США", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що лідер країни має вплив на своє суспільство, особливо після того, як його тільки обрали.

"Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою щодо України, більш холодною або більш внутрішньою, економнішою, то я думаю, що ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. Тому що якщо одна потужна деталь випадає, що механізм починає сипатися", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що така ситуація точно матиме непозитивний вплив на допомогу з Європи.

Вибори у США

Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на осінь 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців - колишній глава держави Дональд Трамп.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

Нещодавно Байден заявив, що повторно братиме участь у виборах президента США через Трамп.